El Trio Goldberg porta Mozart al museu Thyssen, el dia 10

Actualitzada 03/08/2019 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Dissabte 10 d’agost, a les vuit del vespre, el Trio Goldberg amb Francesc Planella (violí), Laia Capdevila (viola) i Mireia Planas (violoncel), protagonitzarà el primer dels concerts del cicle ONCA Bàsic del mes d’agost. El trio estrenarà Mozart en trio al Museu Carmen Thyssen Andorra, amb visita guiada prèvia a l’exposició Femina Feminae. Per aquesta actuació s’ha de reservar les entrades al mateix museu, al telèfon 800 800. Al programa, l’únic trio per a corda que va compondre Mozart, segons va recordar Planella, un dels primers trios escrits en la història tot i que finalment va ser denominat Divertimento.

L’endemà, a les set de la tarda, el trio presentarà el mateix programa a la Casa de la Vall. La reserva prèvia per assistir a aquest concert cal fer-la al telèfon 836 908.

El 18, el Duo Divertimento format per David Font Bernet (guitarra) i Elizabeth Downes (flauta), interpretarà Un vespre de divertimento a Sant Romà de Vila. Cal reservar al telèfon 844 141 (de dilluns a divendres).