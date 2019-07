Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 30/07/2019 a les 07:16

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'CARLOS BAUTE A LA FESTA MAJOR LAUREDIANA'

Darrera jornada de la festa major de Sant Julià de Lòria, avui amb el concert estrella, protagonitzat per Carlos Baute. Abans, la jornada festiva contempla el següent programa:

11 h · Concert infantil amb el grup El Pot Petit, a la · Plaça de la Germandat. En cas de mal temps, el concert es traslladarà a l’Auditori Claror. 11.30 h · Missa per als difunts de la parròquia · Església parroquial. 20 h · Havaneres i rom cremat amb el grup Xarxa · Plaça Major. 23 h · Castell de focs de fi de festes · Des de Terra Bogada 00 h · Concert amb Carlos Baute· Plaça de la Germandat i a les 02 h · Nit de versions amb el grup Sixtus



MÚSICA



-'DUO DIVERTIMENTO'

El conjunt instrumental de flauta travessera (Elizabeth Downes) i guitarra (David Font) Duo Divertimento, interpretarà un repertori ric i divers per evidenciar que aquesta combinació instrumental ha interessat autors de totes les èpoques. A les Nits d’estiu als museus.

MW Museu de l'Electricitat

(21.30 hores)

Encamp.



-'ORGUE'

Concert d'orgue de Michal Novenko. En el marc del 18è Campus Universitari de la Llengua Catalana, el concertista txec i professor del Centre Carlemany de Praga Michal Novenko oferirà un recital amb obres de Bach, Cernohorský, Seger i Cabanilles, que acabarà amb una improvisació d'orgue, de la qual és especialista.

Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria

(22 hores)

La Massan.



EXPOSICIONS



-'ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE'

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda que barra el pas valentment a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp



-'ART AFRICÀ'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de diferents regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h. Fins al 28 de setembre.



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn el qual gira bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'VIVES FIERRO'

Recull d’obres d’Antoni Vives Fierro, un dels artistes habituals de la galeria que va dedicar una interessant part de la seva trajectòria pictòrica a recollir paisatges d’Andorra.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes i el glamur de Hollywood.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.