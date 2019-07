El jardí de Cal Pal, escenari per al Duo Divertimento

Actualitzada 26/07/2019 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El Duo Divertimento, format per David Font (guitarra) i Elisabeth Downes (flauta), van oferir a Cal Pal de la Cortinada –amb els jardins exteriors convertits en escenari i una bona concurrència de públic– un concert integrat per peces de grans compositors (i algunes d’anònimes però ben conegudes), de Mauro Giuliani a Claude Debussy, Malcolm Arnold o Francis Poulenc. També es va voler donar un contrapunt a tall de divertimento amb propostes del compositor occità Gabriel Fauré, peces que van sonar alhora “tristes i doloroses”.

Font va explicar que els temes per a duets de flauta i guitarra van començar a sorgir durant el classicisme i que “van funcionar tan bé” que molts grans compositors van decidir també escriure peces reservades per a aquests dos instruments. Un fet que va ser una “sort” per a la guitarra clàssica, ja que va permetre als seus músics poder tocar temes de grans mestres de la història de la música. “D’altra manera, no hauríem tingut l’oportunitat de fer-ho”, va afegir el guitarrista.