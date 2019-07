Govern treu a concurs les obres per rehabilitar a fons el santuari de Meritxell

Una primera fase de la rehabilitació en profunditat que exigeix l’edifici de Ricard Bofill, que sempre ha estat víctima de problemes com les humitats

Actualitzada 25/07/2019 a les 10:57

Redacció Andorra la Vella

Govern obre concurs per seleccionar un professional de l’arquitectura que redacti i dirigeixi les obres de rehabilitació del santuari de Meritxell, una primera fase de la rehabilitació en profunditat que exigeix l’edifici de Ricard Bofill, que sempre ha estat víctima de problemes com les humitats. El projecte d’aquesta primera fase ha d’incloure d’una part, el recalçat dels contraforts de l’ala oest de la nau (consolidació estructural) i, d’altra part, la rehabilitació i/o renovació de la totalitat del cobriment tàl·lic (impermeabilitzacions i aïllaments inclosos) per un de similar i més eficient (consolidació de salubritat). Les millores es duen a terme després de molts anys sense fer una actuació integral periòdica i tenint en compte que és una infraestructura amb anys d’antiguitat (es va inaugurar el 8 de setembre del 1976). Els interessats podran presentar-s’hi fins al 5 de setembre.