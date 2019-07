L’artista francès presenta l’obra executada a ‘la campa’ d’Engolasters, part del projecte global ‘Beyond the Walls’

Un món polaritzat, amb innombrables desafiaments, entre els quals el de l’acolliment a les persones obligades a buscar refugi fora del seu país. La necessitat de viure tots junts i en la millor harmonia possible. Amb aquests fils de pensament l’artista francès Saypé –Guillaume Legros (Belfort, 1989)– ha posat en marxa un projecte artístic d’envergadura: Beyond the Walls lligarà el món sencer amb una cadena formada per enormes mans humanes entrelligades. Una cadena de la qual va pintar la primera baula al Champ de Mars parisenc, sortint per una banda de la Tour Eiffell. D’aquí a cinc anys, preveu, la