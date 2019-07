Els 'Animals' de Salcedo ompliran els carrers d'Escaldes

L'artista català presenta una cinquantena d'escultures per mostrar l'animalitat de l'home a través de miralls

Actualitzada 15/07/2019 a les 13:32

Redacció Andorra la Vella

Els 'Animals' de Samuel Salcedo ompliran, a partir de demà, els carrers de la part alta d'Escaldes-Engordany. L'artista català presenta una cinquantena d'escultures que pretenen mostrar l'animalitat de l'home en les quals els assistents es podran veure reflectits a la peça, com si estiguessin mirant-se en un mirall. L'exposició, organitzada pel ministeri de Cultura i Esports, el comú d'Escaldes-Engordany i la galeria 3 Punts de Barcelona, també estarà present a l'Artalroc i es podrà veure fins al 15 de setembre. Tanmateix, es faran activitats paral·leles com rutes per descobrir les escultures i jocs per els més petits.