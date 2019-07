Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Actualitzada 08/07/2019 a les 07:24

CINEMES ILLA CARLEMANY

Spider-Man: Lejos de casa 16:00 17:30 19:00 22:00

Spider-Man: Lejos de casa VOSE 20:15

Yesterday 15:45 18:00 20:20 22:45

Yesterday VOSE 20:30

Lino 15:15

Los Japón 18:00 20:00 22:00

Toy Story 4 16:00 18:10 20:20

Men in Black: International 15:30 18:00 22:45

Godzilla: Rey de los monstruos 22:30

Aladdin 15:30



CINEMES GUIU

Spider-Man: Lejos de casa 19:45 22:15

Un atardecer en la Toscana 20:00

El vendedor de tabaco 22:15



PEL·LÍCULES:



- 'SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA'

Dir.: Jon Watss. Int.: Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal.

El superheroi decideix unir-se als seus millors amics Ned, MJ i la resta de la colla, en unes vacances per Europa. No obstant això, els plans de Peter de deixar les seves heroïcitats enrere, durant unes setmanes, acaben arruïnades ràpidament quan a contracor accepta ajudar Nick Furia a resoldre els misteriosos atacs de criatures elementals que estan sembrant el caos per tot el continent.



- 'YESTERDAY'

Dir.: Danny Boyle. INT.: Himesh Patel.

Jack, un cantautor d'escàs èxit, pateix un accident i en despertar-se ningú sap qui són els Beatles... excepte ell. I clar, com resistir-se a la temptació de treure'n profit?



-'LOS JAPÓN'

Dir.: Álvaro Díaz Lorenzo. Int.: Dani Rovira.

El 1614, una expedició japonesa va desembarcar a Coria del Río i l'hereu al tron es va enamorar d'una sevillana i va formar una família. 400 anys després, l'empreador mor i l'hereu resulta ser veí de Coria del Río.



-'LINO'

Dir.: Rafael Ribas.

El Lino és un jove molt simpàtic que treballa com a animador de festes, tot i que està força fart de suportar que els nens se'n riguin. Ha decidit canviar la seva vida i, per aquest motiu, contracta els serveis d'un mag.



- 'TOY STORY 4'

Dir.: Josh Cooley.

Quan la manualitat de Boonnie, Forky, es diu a si mateixa "escombraria", Woody s'encarrega de demostrar per què ha d'acceptar el seu rol com a joguina.



- 'GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS'

Dir.: Michael Dougherty

Segueix els heroics esforços dels criptozòolegs de l'agència Monarch mentre tracten d'enfrontar-se a un grup d'enormes monstres, invloent el mateix Godzilla.



- 'MEN IN BLACK: INTERNATIONAL'

Dir.: F. Gary Gray. Int.: Chris Hemsworth.

En aquesta nova aventura, els Homes de negre s'enfrontaran a la seva major amenaça fins avui: el talp a l'organització MIB.





- 'ALADDIN'

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Will Smith.

Remake del musical de Disney del 1992.