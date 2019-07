“Gràcies, Radio Andorra!”

Tres mil adolescents (i pares) omplien la plaça de braus. Esperaven la gran final del Festival du Rythme, un concurs posat en marxa des de Ràdio Andorra i que va enfilar a l’Olimp de les estrelles del rock dels seixanta Les Caïds et Germinal, els guanyadors.

Germinal Tenas, tolosà de pares espanyols, era en aquell 1963 tan adolescent com el públic de la plaça, en la gran final d’un certamen impulsat per Jean Bonin, presentador de l’espai musical Bonjour les amis. Un programa dedicat al rock and roll que feia furor al moment i pensat per renovar una programació una mica “polsegosa”, considera el cantant. Avui, tantes dècades després, segueix agraït a Ràdio Andorra per projectar una carrera que –tot i que per viaranys diferents dels inicials– encara avui segueix lligada al món de l’espectacle i la televisió. Un agraïment que recorda signant al llibre d’or