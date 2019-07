Actualitzada 08/07/2019 a les 07:18

El duo de cello i saxo format per Mireia Planas i Efrem Roca protagonitza demà el concert del cicle ONCA Bàsic, que es desenvoluparà a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp a partir de les vuit del vespre. Interpretaran obres de Bach i Mozart, de Dubois, Thielemans Garner i Both, per desplegar la complicitat entre dos instruments físicament diferents.