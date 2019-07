Rosa Mujal il·lustra amb un mural la bebeteca d'Ordino

L’artista Rosa Mujal signa un mural de grans dimensions que il·lustra un dels murs de la bebeteca d’Ordino, ubicada a l’edifici Sociocultural L’Estudi. El mural porta per títol Els contes de la bebeteca.

Es tracta d’una intervenció en una paret de quatre metres d’amplada per 3,5 d’alçada, en l’espai annex a la sala de lectura, que està dedicat als petits de 0 a 6 anys. Mujal hi ha dedicat al voltant d’una setmana per enllestir el treball que representa el cap d’una dona, element recurrent en la seva obra, amb el seu interior ple de personatges dels contes infantils clàssics. Són