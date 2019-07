Músics pirinencs i flamencs per inaugurar el FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) arrenca l’edició divendres a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell, com és tradicional, amb una producció pròpia on s’uneixen músics flamencs i catalans per interpretar autors del període barroc dels dos territoris. El grup creat especialment per a l’ocasió sota el nom Ensemble Flandriae-Pyrenaei interpretarà peces de Pierre van Maldere, Francesc Valls, Henricus-Jacobus de Croes, Pere Rabassa, Francesc Manalt i Josep-Hector Fiocco. La producció viatjarà a Anvers el proper mes de novembre i a Namur el 2020.

El festival ofereix un total de 53 concerts repartits en 36 municipis de