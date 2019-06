Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Toy Story 4 Quan la manualitat de Boonnie, Forky, es diu a si mateixa "escombraria", Woody s'encarrega de demostrar per què ha d'acceptar el seu rol com a joguina.

Actualitzada 28/06/2019 a les 07:29

CINEMES ILLA CARLEMANY

Los Japón 15:30 18:30 20:30 22:30

Lino 15:30

El secreto de las abejas 15:45 18:00 22:30

El secreto de las abejas VOSE 20:15

Toy Story 4 16:00 17:30 18:15 20:30

Godzilla: rey de los monstruos 17:45 20:30 22:45

La biblioteca de los libros rechazados 17:30 19:30

Men in Black: International 15:45 20:00 22:30

Aladdin 15:45

X-Men: Fénix Oscura 22:00



PEL·LÍCULES:



- 'TOY STORY 4'

Dir.: Josh Cooley.

Quan la manualitat de Boonnie, Forky, es diu a si mateixa "escombraria", Woody s'encarrega de demostrar per què ha d'acceptar el seu rol com a joguina.



- 'CLARA Y CLAIRE'

Dir.: Safy Nebbou. Int. Juliette Binoche

Per espiar la seva amant, Ludo, Claire Millaud, de 50 anys, crea u perfil fals a les xarxes socials i es converteix en Clara, un bella jove de 24 anys. Alex, l'amic de Ludo, s'enamora a l'instant d'ella. Claire, atrapada per la seva avatar, s'enamora bojament d'ell.



- 'GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS'

Dir.: Michael Dougherty

Segueix els heroics esforços dels criptozòolegs de l'agència Monarch mentre tracten d'enfrontar-se a un grup d'enormes monstres, invloent el mateix Godzilla.



- 'MEN IN BLACK: INTERNATIONAL'

Dir.: F. Gary Gray. Int.: Chris Hemsworth.

En aquesta nova aventura, els Homes de negre s'enfrontaran a la seva major amenaça fins avui: el talp a l'organització MIB.



- 'LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS'

Dir.: Rémi Bezançon. Int.: Fabrice Luchini.

Un curiós bibliotecari decideix allotjar tots els llibres que han estat rebutjats per les editorials.



-'X-MEN: FÉNIX OSCURA'

Dir.: Simon Kinberg. Int.: Sophie Turner.

Els X-Men s'enfronten de nou al seu enemic més poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant missió, Grey gairebé mor per una misteriosa força còsmica.



-'EL SÓTANO DEL MAL'

Dir.: Tate Taylor. Int.: Octavia Spencer.

Una dona solitària fa amistat amb un grup d'adolescents i decideix convidar-los a una festa a casa seva. Just quan els joves pensen que la seva sort no pot ser millor, una sèrie d'estranys esdeveniments comencen a succeir..



- 'MR. LINK: L'ORIGEN PERDUT'

Dir.: Chris Butler. Animació.

Frost descobreix una estraya criatura, l'última de la seva espècie, i l'anomena Mr. Link. Al costat de Frost, Mr. Link s0embarcarà un viatge per trobar els sues cosins Ieti.



-'ROCKETMAN'

Dir.: Dexter Fletcher. Int.: Taron Egerton.

Biopic sobre Elton John



-'JOHN WICK. CAPÍTULO 3. PARABELLUM'

Dir.: Chad Stahelski. Int.: Keanu Reeves.

Wick és expulsat de l’organització, passant a convertir-se en el centre d’atenció de multitud d’assassins a sou que esperen darrere de cada cantonada per intentar desfer-se’n.



- 'ALADDIN'

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Will Smith.

Remake del musical de Disney del 1992.