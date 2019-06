Les vivències de Robert Capa arriben al Museu del Tabac

L'exposició 'Retrospectiva' mostra 93 instantànies de les experiències de guerra i de retrats d'amics que va captar el famós fotògraf

Actualitzada 27/06/2019 a les 13:25

Redacció Andorra la Vella

Les vivències del fotògraf Robert Capa han arribat al Museu del Tabac amb l'exposició 'Retrospectiva', un recull de 93 instantànies que mostren els camps de batalla a diversos països, on el professional de guerra va realitzar gran part de la seva obra. El recull demostra com Capa va estar en primera línia de batalla i va capturar moments històrics que es van viure durant la segona Guerra Mundial a Anglaterra, França i Itàlia, la guerra civil espanyola, la postguerra a l'Europa de l'Est, la proclamació de la fundació de l'estat d'Israel i la batalla a la Indoxina. L'exposició també dedica una part a Leon Trotsky després que fos expulsat de la Unió Soviètica i retrats d'amics del fotògraf com Truman Capote, Ernest Hemingway o Pablo Picasso, entre d'altres. La mostra estarà present al Museu del Tabac del 28 de juny i el 3 de novembre.

#1 Identitat

(27/06/19 13:30)