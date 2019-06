'El meu gos i jo', a Illa Carlemany

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 25/06/2019 a les 07:19

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'‘EL MEU GOS I JO', A L'ILLA CARLEMANY

Exposició de fotografies de Céline Pech, una selecció feta durant els dar­rers quatre anys, en el marc de la iniciativa amb el mateix títol duta a terme amb Adopcions Bomosa. Aquest projecte solidari tenia com a objectiu recaptar pinso a canvi de minisessions de fotografia entre els gossos i les persones que els cuiden. Les fotos reflecteixen la relació entre el gos i la persona que el cuida en què ressalten la tendresa i la complicitat. Céline Pech va néixer a l’Alta Savoia, als Alps francesos, tot i que va aterrar a Andorra fa gairebé quatre anys.

Vestíbul d’Illa Carlemany

Escaldes-Engordany. Fins al 30 de juny.



EXPOSICIONS:



-'L'ANDART'

L’Andart 2019, la tercera Biennal internacional d’Andorra, porta una edició més les obres d’artistes pluridisciplinaris d’arreu del món. L’exposició està formada per intervencions de land art, peces de videoart, escultures i sèries de fotografies, entre d’altres. El tema de la mostra, entorn del qual giren bona part de les obres exposades, és el shinrin-yoku, la saludable pràctica japonesa dels banys de bosc que consisteix a connectar amb la natura submergint-nos en el bosc. Més de 30 artistes internacionals mostren les seves propostes, totes marcades per una mirada a la naturalesa. Entre les propostes hi ha Arbres Mare, de Jordi González, que a l’antic polvorí ha plantat el que denomina herba d’ombra, i les casetes haiku del canillenc Doni Torres. L’antiga cort dels matxos acull la proposta del suís Kordo Kosta, inspirada en la filosofia wabi-sabi, és a dir, la bellesa de la imperfecció. El que havien estat cuina i menjador dels treballadors l’ocupen Precious Vestige, de l’australiana Sally Kidall, i VOSC (un bosc fet amb ambientadors de pi), d’Albert Gusi. I a prop, la instal·lació sonora de Christo Guelov, amb esquelles.

Entorns del llac d’Engolasters

Escaldes-Engordany



-'ART AFRICÀ, AL CENTRE D'ART ESCALDENC'

L’Àfrica és el bressol de la humanitat i també n’és el futur. Aquest continent immens i divers ens ha llegat múltiples testimonis artístics de diverses ètnies: talles, màscares, fetitxes i objectes procedents de vàries regions. Peces que tenen una bellesa serena, ferma, contundent i que transmeten el culte als avantpassats, la importància dels esperits i el valor de la tradició. Ramon Abad comparteix el seu esforç per reunir una col·lecció de valor històric, artístic i etnogràfic incalculable, que ens transporta i apropa a l’Àfrica més autèntica.

CAEE

Escaldes-Engordany.



-'DUVÁN: 'TINTES I ESCULTURES'

Tintes i escultures és una proposta en què Duván exhibeix dibuixos i escultures que a penes mostren el gest de l’artista, sense gaires colors –només uns traços de vermell, algun blau, poca cosa més–, en dibuixos fets amb acrílics, tinta xinesa i pinzell, figures que beuen de l’estètica de la cal·ligrafia xinesa i japonesa. El traç just per obrir a l’espectador la porta perquè desenvolupi la seva imaginació, que creï la seva pròpia història.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'FEMINA, FEMINAE', AL MUSEU THYSSEN

Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay és la tercera exposició de l’equipament escaldenc, un conjunt de 28 obres que per primer cop incorpora l’escultura, amb dues peces de Matisse i Clarà. La mostra explora la figura femenina i com ha inspirat els artistes al llarg del temps. Inclou obres com Gran portuguesa, de Robert Delaunay, o Les banyistes, que Max Pechstein va pintar en una etapa crucial de la seva carrera. També hi figura alguna de les molt escasses obres per les quals les dones artistes han rebut reconeixement a la història de l’art, com és el cas de Pastora nua ajaguda, de Berthe Morisot.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al setembre del 2019.



-'ELS VINCLES ARTÍSTICS D'EMMA REGADA'

La jove artista plàstica Emma Regada exposa Vincles, una retrospectiva d’escultures que parlen de muntanyes, de terra i lligams amb el propi niu. També hi presenta una nova col·lecció de complements (collars i arracades). La creadora proposa un recorregut per la seva encara incipient trajectòria, amb peces que expliquen la seva relació amb el país a través de l’ús de materials com són el ferro, la fusta i la pedra. Una manera de parlar de la família, de les emocions que porten els records de la terra. Tot barrejat en un joc amb les formes geomètriques. A banda, exposa per primer cop una selecció de les seves peces de joieria.

La jove artista exhibeix ‘Vincles’ a AnyósPark, fins al 25 de juliol



-'JAUME CAMPMANY, A BINGO STARS'

L'artista Jaume Campmany torna a exposar les seves obres a la recepció del Bingo Stars. Aquesta vegada ha aportat noves obres fetes els darrers mesos i que completen un total de vuit pintures exposades en les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una llum especial. La mostra permet veure des d'un altre punt de vista llocs tan coneguts com l'avinguda Meritxell o l'hostal Palanques de la Massana. Campmany relata quina tècnica utilitza per arribar a quadres tan semblants amb la realitat.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17h a 3 h.



-'PINTURA DANESA'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en cinc àmbits: el retrat; la infància; el paisatge; el mar i William Danjon, i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i la cultura de Dinamarca. Els paisatges, els costums, els retrats, així com les il·lustracions de contes infantils i novel·les, ens endinsen en un món que ens dona a conèixer l’art del país.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.

Fins al gener del 2020.



-'RAMON CASAS'

Ramon Casas, mestre de la modernitat és una mostra retrospectiva de l’obra de l’artista que reuneix per primer cop a Andor­ra una cinquantena de peces provinents de museus, col·leccions particulars i fundacions, i on veurem representats tots els vessants de la seva obra. Casas va ser un artista burgès de fama universal i un referent. La mostra ofereix una panoràmica de la producció pictòrica de Casas a través de diferents àmbits: els nombrosos autoretrats que va pintar; les obres dedicades als esports, en especial el ciclisme i l’automobilisme; les Chulas i Manolas, retrats de dones corresponents al període en què les obres de temàtica i folklore espanyols es van posar de moda a tot Europa, especialment a França i a Anglaterra; les obres dedicades a París i les protagonitzades per la seva model, musa i finalment esposa, Júlia Peraire. A banda, s’exposen alguns dels cartells més icònics.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.

Escaldes-Engordany.



-'COL·LECTIVA'

Selecció de fons de la galeria Art al Set, amb obres dels autors habituals de la sala, de Manuel Anoro a Aguilar Moré, la fotògrafa Joana Nogueroles o escultures de José Luis Pascual. Amb obra també de Guinovart, Riera i Aragó, Picasso o Miró.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'PHILIPPE SHANGTI, A CALDEA'

Caldea inaugura l’exposició Art is my hope, de Philippe Shangti, que serà representant d’Andorra a la propera Biennal de Venècia. Entre univers pop i missatges transgressors, l’artista mai no ha deixat de denunciar els vicis de la nostra societat amb un toc d’humor, provocació i glamur. Gràcies a una estètica que duu fins a l’extrem, el leitmotiv de Shangti és sensibilitzar la gent sobre temes seriosos, de vegades violents. D'aquesta manera, aconsegueix fer del seu art una lluita contra les drogues, l'alcoholisme, la prostitució i la contaminació.

Caldea. Escaldes-Engordany.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s’emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l’obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JORDI ROLLÁN'

El pintor Jordi Rollán mostra novament els llenços característics del seu llenguatge pictòric cubista i la seva particular visió de l’univers. Reverencia la figura humana, en especial la femenina, així com la natura i el Mediterrani, temes que són evocats en les 34 teles que s’hi exhibeixen, creades específicament per a l’entorn on s’exhibeixen. Rollán observa el món a través del prisma de la llum i la bellesa, i aconsegueix un equilibri cromàtic de forma i de fons, en un conjunt visualment armoniós.

Vallmedic Visión Andorra

Av. Nacions Unides, 17

AD 700 Escaldes-Engordany