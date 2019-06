Encarrilar la nova generació

A poc a poc es va ‘encarrilant’ la següent generació. Això, diu Carol Caubet, és un efecte col·lateral dels molts anys que porten fent teatre pels escenaris de casa i de propostes com ‘Garses’, que dijous presentaran a l’escenari del Teatre Comunal.

El muntatge amb què An-Danda-Rà (Carol i Liz Caubet i Mercè Canals) compareixen dijous, en el marc de la Temporada de Teatre conjunta d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, dona una oportunitat al relleu: el text de l’obra ha estat traduït al català per Edith Segovia –filla de Carol Caubet–, que signa així el primer treball com a traductora d’un text dramàtic, mentre que a l’escenografia, dissenyada per Irina Robles, hi ha treballat Judit Puig, en aquest cas filla de Canals, una altra de les joves del Principat que estan tocades pel cuc del teatre. “No deixa de