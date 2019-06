Els colombians Morat seran cap de cartell a la festa major de la capital

Pop comercial de factura colombiana. Amb aquesta carta de presentació recalaran Morat a Andorra la Vella, com a protagonistes del concert central de la festa major, a l’agost. Actuaran a l’escenari muntat al pàrking del Parc Central per al Cirque du Soleil, que per aquelles dates ja haurà finalitzat les funcions, en una proposta que com en anys anteriors serà de pagament. Amb un preu simbòlic, puntualitzen des del comú.

Es va desvetllant així, a poc a poc, la proposta musical estiuenca a la capital, per on passaran també Els Catarres. En aquest cas, a petició dels joves integrants del Consell