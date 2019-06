Castellet recull la història dels primers dotze anys d'RTVA

Vetllada revival, deia el periodista Alfred Llahí per introduir la presentació del llibre Un recorregut de 12 anys per la història de la radio i la televisió públiques, en què Enric Castellet, exdirector de l’ens públic, posa negre sobre blanc el relat de com i per què es va gestar la posada en marxa d’una televisió pública a Andorra. Un llibre que, va confessar l’autor, “si cinc anys enrere algú m’hagués preguntat si l’escriuria hauria dit que no”. I molt ben fet, va assegurar Llahí, aquest canvi de parer, perquè “és explicar una part de la història d’Andorra molt desconeguda