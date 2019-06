Actualitzada 13/06/2019 a les 07:06

El Govern va adjudicar a l’empresa Geotech, per 36.149 euros, la realització de la campanya de reconeixements geològics necessaris per construir un nou edifici per al Museu de l’Automòbil. L’equipament s’aixecarà en una parcel·la de 1.904 metres quadrats a tocar de la plaça dels Arínsols.