Engolasters, un “polvorí d'art”

Molts, probablement, hauran reflexionat sobre la curiosa similitud estètica que sovint es dona entre gos i amo. Per si algú ho dubtava, Gerrard Gethings ho deixa clar a les fotos de ‘Do you look like your dog?’ Una de les peces de la tercera biennal de L’Andart.