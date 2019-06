Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

X-Men: Fénix oscura Els X-Men s'enfronten de nou al seu enemic més poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant missió, Grey gairebé mor per una misteriosa força còsmica

Actualitzada 12/06/2019 a les 07:12

CINEMES ILLA CARLEMANY

X-Men: Fénix Oscura 17:45 20:00 22:15

El sótano de Ma 17:45 19:45 22:00

Mr. Link: L’origen perdut 17:30 18:30

Un hombre fiel 17:45

John Wick. Capítulo 3. Parabellum 19:30 22:15

Rocketman 19:30 22:00

Aladdin 17:30 20:15

El hijo 22:30

Timadoras compulsivas 20:30



CINECLUB DE LES VALLS

Girl 12 de juny 21:30



PEL·LÍCULES:



-'X-MEN: FÉNIX OSCURA'

Dir.: Simon Kinberg. Int.: Sophie Turner.

Els X-Men s'enfronten de nou al seu enemic més poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant missió, Grey gairebé mor per una misteriosa força còsmica.



-'EL SÓTANO DEL MAL'

Dir.: Tate Taylor. Int.: Octavia Spencer.

Una dona solitària fa amistat amb un grup d'adolescents i decideix convidar-los a una festa a casa seva. Just quan els joves pensen que la seva sort no pot ser millor, una sèrie d'estranys esdeveniments comencen a succeir..



- 'MR. LINK: L'ORIGEN PERDUT'

Dir.: Chris Butler. Animació.

Frost descobreix una estraya criatura, l'última de la seva espècie, i l'anomena Mr. Link. Al costat de Frost, Mr. Link s0embarcarà un viatge per trobar els sues cosins Ieti.



- 'UN HOMBRE FIEL'

Dir.: Louis Garrel. Int.: Laeticia Casta.

Marianne deixa Abel per Paul, el seu millor amic i pare del fill que està esperant. Vuit anys més tard, Paul mor i Abel torna amb Marianne. Això provoca la gelosia del fill de Marianne i de la germana de Paul, enamorada en secret d'Abel des que era una nena.



-'ROCKETMAN'

Dir.: Dexter Fletcher. Int.: Taron Egerton.

Biopic sobre Elton John



-'JOHN WICK. CAPÍTULO 3. PARABELLUM'

Dir.: Chad Stahelski. Int.: Keanu Reeves.

Wick és expulsat de l’organització, passant a convertir-se en el centre d’atenció de multitud d’assassins a sou que esperen darrere de cada cantonada per intentar desfer-se’n.



- 'ALADDIN'

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Will Smith.

Remake del musical de Disney del 1992.



- 'EL HIJO'

Dir.: David Yarovesky. Int.: Jackson A. Dunn.

Què passaria si un nen d'un altre món aterrés d'emergència a la Terra, però en lloc d'esdevenir un heroi per a la humanitat fis alguna cosa molt més sinistra?



- 'TIMADORAS COMPULSIVAS'

Dir.: Chirs Addison. Int.: Anne Hathaway, Rebel Wilson.

Dues estafadores professionals són força diferents. Una d'elles és elegant i sofisticada, l'altra en canvi és tosca i una mica xarona. Quan les seves vides es creuin, uniran les seves forces, i tractaran d'aprendre l'una de l'altra. L'objectiu: intentar caçar les fortunes de tots aquells milionaris passerells que es creuin en el seu camí.