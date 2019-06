Cal Pal, el Thyssen i el Rosaleda seran escenaris del setè cicle ONCA Bàsic

El Rosaleda, el museu Thyssen, Cal Pal de la Cortinada, així com sis esglésies seran escenari enguany dels tretze concerts programats en la setena edició del cicle ONCA Bàsic, protagonitzats per músics majoritàriament andorrans o residents al país, en formats que van des d’un sol instrument fins al quintet.

Tal com ha fet en les últimes edicions, el departament de Patrimoni Cultural col·labora triant els edificis remarcables i representatius de l’arquitectura civil i religiosa andorrana. En el cas de les esglésies, hi haurà actuacions en sis esglésies, quatre d’origen romànic que han estat reformades al llarg del temps: Santa Eulàlia d’Encamp,