Soldeu: més fils per estirar

No van trobar el Charles B. Peacock com es pensaven, però Claude Benet i Gerard Remolins (arqueòleg director de l’empresa ReGiraRocs) segueixen entestats a descobrir la identitat dels cossos exhumats en l’excavació del cementiri de Soldeu.

Benet, impulsor de la recerca de les restes de l’aviador nord-americà, i Remolins van presentar els resultats preliminars de la recerca a la Facultat de Geografia i Història (UB), al Congrés Internacional sobre Postguerres, on van participar experts en el tema i joves investigadors procedents de tot el món. Una recerca que no va arribar al port esperat –cap dels dos cossos exhumats en l’excavació feta a la tardor del 2017 no era el de l’aviador, com va determinar de matera taxativa l’anàlisi dental– però que igualment deixa en l’aire l’enigma de qui eren aquestes persones.

No eren locals. Això també