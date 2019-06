Una taula d’experts començarà a definir, a partir del setembre, com regular i conservar el patrimoni en pedra seca

Ho havia anat denunciant algun particular via xarxes socials: les obres a la carretera de Llorts s’empassaven un mur i altres construccions en pedra seca. I el cap del servei de Patrimoni Immoble i Arqueologia del Govern, Xavier Llovera, s’hi referia per

corroborar-ho i per explicar la magnitud de la destrossa: quilòmetre i mig de mur, dels escassíssims testimonis del segle XX i “ben fets” ha estat víctima de les excavadores. Per evitar que torni a passar res similar cal posar-se a fons i definir polítiques de protecció d’aquest patrimoni, el de la pedra seca, una tècnica que recentment va ser