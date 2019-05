Ella prenyada, ell 'no s'és vist més'

Podria semblar banal però no ho és pas, puntualitza la investigadora, que ahir va presentar l’estudi en el marc del cicle Parlem d’història, a l’Espai Ermengol de la Seu. No ho és perquè l’anècdota il·lustra i ajuda a submergir-se en la mentalitat i els valors d’una època, recorda Xam-mar. Li van servir de base una dotzena de denúncies presentades per dones davant de la justícia ordinària del Capítol de canonges d’Urgell i que es conserven a l’Arxiu Capitular. Una quantitat de denúncies aparentment mínima per a un període tan llarg –amb les quals va ensopegar mentre preparava la tesi doctoral–