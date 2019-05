Grau, l'estrateg del 'Fairy'

Jeroni Grau, jurista alturgellenc del segle XVI i jutge de les Valls d’Andorra, no tan sols va deixar per escrit una mena de precedent del ‘Manual Digest’, també va viure recentment un moment de glòria a les xarxes, com a involuntari inventor de ‘l’estratègia del Fairy’.