Gent com de la família

“Era gent molt tranquil·la, com amics que venien a veure la família.” Rosa Viadiu conserva així el record dels passadors que acompanyaven el seu pare.

La filla de Francesc Viadiu –polític, lluitador antifeixista i autor d’Entre el torb i la Gestapo– va repassar els records dels anys d’exili que la família va viure a Sant Julià de Lòria, en una conversa amb l’escriptora i periodista Roser Porta celebrada al Museu del Tabac, en una sala plena de gom a gom.

En una casa per on passaven resistents, refugiats, evadits auxiliats per les xarxes de passadors, tot es vivia amb normalitat, “sense discussions, simplement gent que venia com si fossin amics de la família i tornaven a marxar”.

A la conversa –organitzada al voltant del llibre Andorra literària.