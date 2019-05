Quan el 'software' és art

La inauguració de l’exposició ‘[de]format audiovisual’ obre aquest vespre la setena edició del Festival Ull Nu. La mostra desplega un petit però significatiu recorregut pels usos artístics del ‘software’, amb peces com ‘Primera mort’, cedida pel MACBA.

Amb Primera mort –o més aviat Primera muerte, que és com la identifica el museu barceloní– un col·lectiu d’artistes, integrat per Jordi Galí, Àngel Jové, Antonio Llena i Sílvia Gubern, creaven el 1969 el que es considera la primera peça de videoart realitzada a Espa­nya. Si més no, que es conservi. Aquest és el punt d’inici temporal del recorregut que ofereix la mostra, comissariada per Lluís Casahuga, que s’inaugura aquesta tarda a la galeria Pilar Riberaygua, un dels espais cap als quals s’ha estès el festival.

Si aquell és el punt de partida, el punt d’arribada, cronològicament parlant, és precisament l’obra