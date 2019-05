'Aventures al museu', eix del sisè Laboratori de les Arts

El Laboratori de les Arts arriba a la sisena edició amb una proposta que enguany s’inspira en la pel·lícula Noche en el museo, del director Shawn Levy i protagonitzada per Ben Stiller. Aventures al museu, que és el títol de la proposta d’enguany, serà l’activitat en què treballin els assistents a aquest curs intensiu d’una setmana que combinarà tallers formatius en arts plàstiques amb dansa, música i teatre. Enguany amb un èmfasi particular en les classes de cant. Se celebrarà entre l’1 i el 5 de juliol, destinat a infants de 6 a 12 anys. L’intensiu es limita a 55