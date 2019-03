Patxi Leiva enlluerna els escolars del Maria Moliner

El cantautor reusenc establert a Andorra Patxi Leiva va passar per les aules del col·legi Maria Moliner, on va actuar davant del més d'un centenar d'alumnes de primària del centre escolar. Va explicar als escolars la seva trajectòria, sobre la qual li van plantejar preguntes de l'índole més diversa, entre les quals la pregunta més repetida va ser la relacionada amb el robatori de la seva guitarra: li van robar del maleter del cotxe en una localitat catalana, com l'artista va denunciar a les xarxes socials durant la passada setmana.

En els dies previs al concert, els alumnes van conèixer a