Feixisme i catolicisme 'new age'

“Ser escriptora de novel·les per fulletons no implica, ni de bon tros, un pensament polític simple”. Yvan Lara aborda des d’aquesta perspectiva el pensament d’Isabelle Sandy, l’autora de l’Arieja que, fins a finals de mes, protagonitza l’exposició d’ArtalRoc.

Potser no és aliè, el pensament polític de Sandy (nascuda Isabelle Fourcade), a l’oblit en què en certa manera s’ha mantingut durant dècades. La mostra, impulsada per l’Arxiu Nacional –aprofitant la cessió de materials de Jean-Claude Chevalier– està acompanyada d’un catàleg que examina la figura de la novel·lista, poetessa i periodista, que va deixar una extensa obra on el Principat està molt present, amb la trilogia encapçalada per Andorra o els homes daram com a principal exponent.

Adscrita al regionalisme –etiqueta fins a cert punt buida, adverteix el politòleg en l’article que el catàleg consigna a examinar el pensament i acció