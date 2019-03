Assenyalades, torturades, executades

L’historiador Pau Castell registra uns 160 processos contra dones per bruixeria a les Valls entre els segles XV i XVII

“Interrogada si ella deponens à fet homenatge al diable. E dix que hoc, en la muntanya de Perafita, besant-li lo cul. E lo diable donà-li un real. E ela donà-li lo cors, no pas la ànima, prometent-li de fer tot mal...” La muntanya de Perafita, esmentada en la confessió de Maria Busqueta d’Escàs feta l’any 1472 en un procés per bruixeria seguit a les Valls, juntament amb el pic de Salòria o la Basseta, apareixen com els tres principals llocs de trobada per celebrar aquelarres a les Valls d’Andorra. Si més no, a la documentació dels judicis celebrats entre els

