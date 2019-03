El comú i la comissió de festes preparen un programa especial per celebrar l’aniversari de la festa en el seu format actual

“Degut al comensament dels estudis abans la Festa Major, els jovens demanaven a l’Honorable Corporació, si tot conservan la Festa Patronal dels Sants Cornel·li i Ciprià, en ves de fer tres dies per la Festa Major es puguessin fer per el Roser a principis de juliol en un moment en que tots els estudians han ingressat a llur casa”. Aquesta demanda dels joves ordinencs al quart és a l’origen que el Roser passés de ser una festivitat mariana d’un sol dia, com fins aleshores, i assolís el format que ha arribat fins a l’actualitat, amb tres dies festius la primera