L'Arxiu en línia es consolida, amb 17.667 consultes el 2018

El portal web Arxiu en línia s'ha consolidat com una eina de difusió important dels fons documentals que custodia l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), amb un accés a 17.667 documents al llarg de l’any passat, en què presencialment l’equipament va comptabilitzar 543 consultes de 265 usuaris diferents –menys que l’any passat, però es compensa amb les consultes en línia–. Dels usuaris, 96 eren nous.

En aquest balanç de l’activitat a l’equipament durant l’any passat, també s’inclouen els ingressos de documentació, on destaquen els familiars com ara el de Casa Cintet, que ha rebut prop de 4.500 documents d'entre 1861 i 1954; el