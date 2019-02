La festa és cosa seriosa

Ni antigues ni encarcarades, sinó vives, i ben vives, evolucionant amb la gent que les protagonitza. Així veu l’escriptor i periodista Albert Roig les festes populars. Amb Rosa Burgos signa la publicació digital ‘Les festes d’interès cultural. Patrimoni immaterial d’Andorra’.

Des que el 2010 quinze de les festes tradicionals van ser incloses a l’inventari general del patrimoni cultural, com a béns immaterials, hi havia una feina, potser un deute pendent amb elles: documentar-les, capbussar-se en els orígens, exposar el que van ser i explicar com van evolucionar per arribar a ser el que són ara. Aquesta feina és la que recull la publicació digital –accessible des de la web www.cultura.ad–, feina de dos periodistes sota la coordinació de l’antropòloga Isabel de la Parte des de l’Arxiu d’Etnografia.

Aquesta publicació respon a la necessitat, explica De la Parte, “de fer una acció