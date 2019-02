Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

-LA DANSA TRADICIONAL, PER A INFANTS

La Xacona i el Rigodó ara fan el ball rodó, concert familiar a càrrec de la Companyia Xuriach, en el marc del festival Ordino Clàssic. Es una proposta destinada a les famílies i els nens d’entre 3 i 6 anys que ens mostra la dansa històrica i tradicional d’una forma didàctica. És un conte ballat amb narrador i música en directe on el públic aprendrà algunes danses populars antigues catalanes i coneixerà els instruments originals. L’espectacle mostra les històries implícites en les danses populars, el seu origen i el simbolisme que s’amaga dins el galanteig i el significat dels gestos dels ballarins.

Auditori Nacional (12 hores)



XERRADES:



-'PER AMOR A L'ART'

En el marc de les xerrades Per amor a l’art, avui la filòsofa Vanessa Sanjurjo aborda Els fils de la comunicació. Ens podem comunicar amb l’altre a través de l’objecte (pintura, es­cultura, tapís, fotografia), el moviment (dansa, gest) o el so (paraula, música), amb fils de molts colors.

Taller tèxtil i de vidre (20 h)

Escaldes-Engordany.



EXPOSICIONS:



-'ISABELLE SANDY. L'ESTEL I LA MUNTANYA'

L’Arxiu Nacional d’Andorra organitza l’exposició Andorra: l’estel i la muntanya. Isabelle Sandy (1884-1975). S’exposen més de 85 documents, reproduccions fotogràfiques i objectes que van acompanyats de textos de context i de descripció del material exposat. A banda dels documents d’arxiu i bibliogràfics provinents de la Biblioteca Nacional, de l’Arxiu Històric del comú d’Escaldes-Engordany i de l’Arxiu Nacional, la mostra compta amb objectes de la col·lecció Remolins-Zamora fets per l’artista andorrà Eduard Fornells (1887-1942); amb béns mobles de la col·lecció de Patrimoni Cultural i de la col·lecció de Salvador Raméntol.

La mostra ocupa les instal·lacions de la sala

del Govern, ArtalRoc



-'ÇA CHAUFEE POUR LA PLANÈTE'

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda que barra el pas valentment a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen. L’exposició recorre els diversos problemes derivats. El de l’agricultura és eix d’una de les vinyetes signades pel suís Mix & Remix: en un camp erm només creix un arbre i el pagès explica: “És per penjar-me.” També, per descomptat, apareixen les referències als perills que atenallen la biodiversitat: el mexicà Boligán proposa un elefant que emana un fum molt negre de la trompa o el suec Riber un os que intenta surar sobre el mínim fragment de gel que li queda cobert el cap amb un barret de ressonàncies més aviat tropicals, com el clima polar

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de juliol.



-'HEROIS I SUPERHEROIS', DE CÒMIC I CINE

Josep Benavent, col·leccionista i comissari de l’exposició, oferirà una visita guiada a partir de les cinc de la tarda. La mostra desplega alguns d’aquests personatges, que no són aliens de cap manera als esdeveniments històrics, del crack del 1929 a la Segona Guerra Mundial. El material de l’exposició procedeix de la vasta col·lecció de l’alturgellenc Josep Benavent, que ha anat atresorant més de 40.000 peces des del 1950.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 21 d’abril.



-'QUATTUOR', D'ALEIX ALBAREDA, A ENCAMP

Quattuor és el títol de l’exposició amb què es presenta el pintor i actor solsoní Aleix Albareda. Obre l’any a la sala encampadana amb aquesta mostra de la seva obra pictòrica: acrílics sobre tela amb quadres de gran i mitjà format que recullen paisatges i figures que reprodueixen una visió melancòlica del món que l’envolta. Quattuor recull pintures de cels i horitzons crepusculars a contrallum.

Sala d’exposicions del comú d’Encamp

Encamp.

Horaris: de dilluns a dijous de 8 a 17 hores i divendres de 8 a 15 hores.

Fins al 9 de març.



-'ALTERNATURA', AMB OBRES DE JOAN XANDRI

Alternatura parla de respecte a la Terra, d’orígens. Joan Xandri pren el cap de casa de Casa de la Vall amb una sèrie pictòrica recent que arrodoneix la celebració dels 600 anys del Consell de la Terra, amb el concert de Jordi Savall i la presentació d’una nova edició del Manual Digest. La mostra pictòrica parla dels orígens, de les arrels, de la manera com l’home tracta amb supèrbia la terra, com menysprea la natura, com se’n serveix sense oferir-li cap respecte a canvi.

Casa de la Vall. Andorra la Vella.

Fins a l’abril.



-'VIDES DE MUNTANYA, AL PALAU DE GEL'

Vides de muntanya és un recorregut en fotografies de Natàlia Montané i textos d’Isabel de la Parte, que desplega el dia a dia a les explotacions ramaderes d’alta muntanya que perviuen al país. Vides de muntanya és una mostra fotogràfica proposada i realitzada per Montané que complementa el projecte Ramaderia d’alçada, fruit de la col·laboració entre el departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia, iniciat el 2012 i que pretén donar veu al sector ramader, explicar al públic les seves maneres de treballar i, més enllà, el pes que tenen en l’economia i l’entrellat social del país.

Palau de Gel Canillo.



-'PHILIPPE SHANGTI EXPOSA A CALDEA'

Caldea inaugura l’exposició Art is my hope, de Philippe Shangti, que serà representant d’Andorra a la propera Biennal de Venècia. Entre univers pop i missatges transgressors, l’artista mai no ha deixat de denunciar els vicis de la nostra societat amb un toc d’humor, provocació i glamur. Gràcies a una estètica que duu fins a l’extrem, el leitmotiv de Shangti és sensibilitzar la gent sobre temes seriosos, de vegades violents. D'aquesta manera, aconsegueix fer del seu art una lluita contra les drogues, l'alcoholisme, la prostitució i la contaminació.

Caldea. Fins al mes d’abril.

Escaldes-Engordany.



-'FEMINA, FEMINAE'

Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzetta a Delaunay és la tercera exposició de l’equipament escaldenc, un conjunt de 28 obres que per primer cop incorpora l’escultura, amb dues peces de Matisse i Clarà. La mostra explora la figura femenina i com ha inspirat els artistes al llarg del temps. Inclou obres com Gran portuguesa, de Robert Delaunay, o Les banyistes, que Max Pechstein va pintar en una etapa crucial de la seva carrera. També hi figura alguna de les molt escasses obres per les quals les dones artistes han rebut reconeixement a la història de l’art, com és el cas de Pastora nua ajaguda, de Berthe Morisot.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.

Fins al setembre del 2019.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s’emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l’obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JORDI ROLLÁN'

El pintor Jordi Rollán mostra novament els llenços característics del seu llenguatge pictòric cubista i la seva particular visió de l’univers. Reverencia la figura humana, en especial la femenina, així com la natura i el Mediterrani, temes que són evocats en les 34 teles que s’hi exhibeixen, creades específicament per a l’entorn on s’exhibeixen. Rollán observa el món a través del prisma de la llum i la bellesa, i aconsegueix un equilibri cromàtic de forma i de fons, en un conjunt visualment armoniós.

Vallmedic Visión Andorra

Av. Nacions Unides, 17

AD 700 Escaldes-Engordany