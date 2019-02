Gras, Rubio i Lacueva, els autors més demanats durant el 2018 a la Biblioteca pública

Tres autors andorrans es van situar entre els quatre més sol·licitats pels usuaris de la Biblioteca pública del Govern al llarg de l’any passat: Paradís d’ombres, amb què Núria Gras es va endur el premi Fiter i Rossell, encapçala una llista que segueix amb els contes de L’altre costat del mirall, d’Iñaki Rubio. En tercer lloc hi ha la italiana Donna León, amb La temptació del perdó, però la quarta posició torna a ser per a un llibre de casa: Mort sota zero, de Ludmilla Lacueva. Això en un any en què es van formalitzar un total de 12.970 préstecs