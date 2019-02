Entre guaridors de paraules

Els poetes són guaridors de paraules. Antoni Morell dixit. I com a tal es va referir a Manuel Montobbio, exambaixador d’Espanya a Andor­ra i lletraferit, que ahir va presentar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el poemari ‘Estilites d’Andorra’, publicat per Pagès.

No era el primer cop que Montobbio compareix amb llibre nou al país: ja ho havia fet amb Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales, el 2017, i abans, amb Búnkeres, el 2015. Ahir es va envoltar d’altres poetes –Josep Dallerès i Manel Gibert– i el prosista Morell per glossar aquest poemari –el primer que escriu en català, va destacar Morell– que és fruit del seu pas per les valls com a ambaixador i que, com anuncia el títol, està fortament influenciat per la visió diària que el diplomàtic va tenir dels 7