Les pintures romàniques de Santa Coloma arriben a l'Espai Columba

Els murals quedaran instal·lats definitivament al nou edifici que s'ha construït a cent metres de l'església on van ser creats fa segles

Actualitzada 13/02/2019 a les 16:13

Redacció Andorra la Vella

Les pintures romàniques de l'església de Santa Coloma han estat traslladades avui a l'Espai Columba que s'ha construït per exposar-les al costat del temple. Els tècnics de Cultura han treballat amb l'empresa encarregada de fer el transport dels murals que han arribat en camions cap a les onze del matí a la nova seu en una operació que es fa extremant les mesures perquè les pintures no pateixen cap dany.

Els originals que decoraven l'església fa segles han estat emmagatzemats a Aixovall des de que es va tancar el museu situat al costat de l'antiga caserna de bombers i ara tornaran a ser mostrats al públic en un edifici dissenyat especialment per acollir aquestes pintures que es podran contemplar en un espai a cent metres de l'església.

