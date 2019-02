Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Green Book Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del pianista de color Don Shirle i haurà de confiar en 'El llibre verd' per trobar allotjament.

Actualitzada 08/02/2019 a les 07:42

CINEMES ILLA CARLEMANY

Maria, Reina de Escocia 17:30 20:00 22:30

La Lego Película 2 (castellà) 20:00

La Lego Película 2 (català) 17:45

Green Book 17:30 20:00 22:30

Dragon Ball Super Broly 17:30

Bajo el mismo techo 20:15 22:15

Creed II: La leyenda de Rocky 19:45 22:15

Glass (Cristal) 22:15

La favorita 17:45



CINEMES GUIU

Bajo el mismo techo 20:00

Creed II: La leyenda de Rocky 22:15

El reino 20:00 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

Les distàncies 13 de febrer 21.30

Ramen Teh (Una receta familiar) 20 de febrer 21.30



PEL·LÍCULES:



-'GREEN BOOK'

Dir.: Peter Farrelly. Int.: Viggo Mortensen.

Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és contractat com a xofer del pianista de color Don Shirle i haurà de confiar en 'El llibre verd' per trobar allotjament.



- 'DRAGON BALL SUPER BROLY'

Dir.: Tatsua Nagamin. Animació.

Se celebra el Torneig del poder sense cap complicació però en Goku és conscient que hi ha enemics amagats a l'univers, per això segueix entrenant per salvar la Terra de possibles perills.



- 'BAJO EL MISMO TECHO'

Dir.: Juana Macías. Int.: Jordi Sánchez, Sílvia Abril.

Quan Nadia i Adrián decideixen separar-se després d'anys de convivència, s'adonen que cap dels dos es pot permetre abandonar el perciós xalet que van comprar... Obligats a cohabitar, acaben declarant-se la guerra.



- 'CREED II: LA LEYENDA DE ROCKY'

Dir.: Steven Caple. Int.: Sylvester Stallone.

Rocky i Adonis s'enfrontaran a un llegat comú.



- 'GLASS (CRISTAL)'

Dir.: Night Shyamalan. Int.: Bruce willis.

Elijah Price està reclòs en una institució mental on el mantenen sedat. Però aquest malvat és massa intel·ligent.



-'GENTE QUE VIENE I BAH!'

Dir.: Patricia Font. Int.: Clara Lago, Álex García.

La vida de Bea, una arquitecta, es capgira quan descobreix que el seu promès, amb el qual comparteix feina, s’ha embolicat amb una famosa presentadora. Així és com perd xicot i treball. Bea ha de tornar al seu poble natal.



-'LA FAVORITA'

Dir.: Yorgos Lanthimos. Int.: Rachel Weisz.

Principi del segle XVIII. La delicada reina Anna ocupa el tron i la seva amiga íntima Lady Sarah governa el país en el seu lloc. Quan la nova serventa Abigail apareix en escena, el seu carisma es guanya la simpatia de Sarah.



-'ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÀGICA'

Dir.: Alexandre Astier i Louis Clichy. Animació.

Quan Panoràmix cau d'un arbre mentre intentava agafar vesc i es trenca les cames decideix que ha de buscar un successor.