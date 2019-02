Actualitzada 08/02/2019 a les 07:14

La Fundació ONCA comunica que s’han exhaurit les entrades per a les sessions de les 10.30 i 11.30 hores del concert per a nadons que programa per demà, Hits, una proposta per viure la música en família. Queden encara places disponibles per a la tercera de les funcions, que començarà a les 12.30 hores. Serà a la sala escaldenca del Prat del Roure.