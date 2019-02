Ultimada la candidatura a la Unesco sobre la construcció del Coprincipat

La presentació d’una candidatura a la Unesco perquè l’ens reconegui com a Patrimoni Mundial els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra va fer ahir un primer pas important perquè sigui una realitat. El consell de ministres va donar llum verd a l’inici dels tràmits administratius i polítics per a la inscripció a la llista indicativa d’Andorra dels monuments del Principat inclosos en el projecte.

Ho va fer aprovant l’anomenat Document exploratori per avaluar la viabilitat d’una candidatura multinacional entre els estats d’Andorra, Espanya i França al Patrimoni Mundial de la Unesco. Un document que avalua la viabilitat de la

#1 Autòcton

(07/02/19 12:20)