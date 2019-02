Actualitzada 06/02/2019 a les 07:46

El teatre Guiu acollirà demà a les nou de la nit la comèdia teatral Perduts, escrita i dirigida per l’actor i també dramaturg Ramon Madaula. L’obra està basada en fets reals sobre l’amistat entre dos pares de família i companys de feina, protagonitzada per Xavier Bertran i Jordi Coromina. És la primera producció del Teatre Aquitània després d’un any de la reobertura.