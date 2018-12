Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

El Grinch Des de dalt del seu cau, el Grinch escolta les nadales dels ciutadans de Villaquien preparant el Nadal. Res no pot fer-li més ràbia i intentarà aigualir-los les festes.

Actualitzada 06/12/2018 a les 07:05

CINEMES ILLA CARLEMANY

Ralph rompe Internet 17:30 19:45 22:00

El regreso de Ben 18:00 20:15 22:30

Durante la tormenta 22:00

El Grinch 17:45 19:30

Viudas 22:15

Bohemian Rhapsody 20:00 22:30

Superlópez 17:45 20:00

Animales fantásticos 17:15



CINEMES GUIU

Ralph rompe Internet 17:00 19:00 22:15

El amor menos pensado 22:15

Bohemian Rhapsody 19:00

Superlópez 17:00



CINECLUB DE LES VALLS

Isle of Dogs 12 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES:



-'EL GRINCH'

Dir.: Yarrow Cheney i Scott Mosier

Des de dalt del seu cau, el Grinch escolta les nadales dels ciutadans de Villaquien preparant el Nadal. Res no pot fer-li més ràbia i intentarà aigualir-los les festes.



-'DURANTE LA TORMENTA'

Dir.: Oriol Paulo. Int.: adriana ugarte.

Una interferència entre dos temps fa que Vera, una mare feliçment casada, salvi la vida d’un noi que va viure a casa 25 anys abans. Però les conseqüències de la seva bona acció provoquen una reacció en cadena.



-'VIUDAS'

Dir.: Steve McQueen. Int.: Viola Davis.

És la història de quatre dones amb res en comú excepte un deute heretat per les activitats criminals dels seus difunts marits.



-'SUPERLÓPEZ'

Dir.: Javier Ruiz Caldera. Int.; Dani Rovira, Alexandra Jiménez.

Juan López no sap que és el portador d’un vital secret que salvarà el seu planeta, Chitón, del malvat Skorba i de la seva sibil·lina filla, Ágata. Un secret que corre perill de revelar-se quan a l’ordenada vida de López apareix Luisa, un antic amor de joventut. Ja no és el moment de passar inadvertit. Ha arribat el moment de convertir-se en... Superlópez!



-'ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDERWALD'

Dir.: David Yates. Int.: Eddie Redmayne.

Complint l’amenaça, Grindelwald escapa de la custòdia i ha començat a reunir seguidors, la majoria dels quals no sospiten quines són les seves veritables intencions.



-'BOHEMIAN RHAPSODY'

Dir.: Bryan Singer i Dexter Fletcher.

Relat dels anys que van catapultar la banda Queen fins a convertir-se en una de les formacions emblemàtiques en la història del rock.



-'LE LION EST MORT CE SOIR'

Dir.: Nohiburo Suwa.

Sud de França. Jean, un actor veterà atrapat en el passat, s’instal·la en secret en una casa abandonada on fa temps va viure Juliette, el gran amor de la seva vida. Un grup de nens del poble, aprenents de cineastes, descobreixen la mateixa casa, la localització perfecta per rodar la següent pel·lícula de terror. Jean i els nens acabaran trobant-se cara a cara finalment (FilmAffinity).