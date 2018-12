Vint-i-cinc alumnes de música clouran la temporada de l'ONCA al concert de Nadal

Actualitzada 02/12/2018 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

Sons de futur, un concert protagonitzat per vint-i-cinc joves músics del país sota la direcció de Jordi Coll, posarà el punt final a la temporada de l’ONCA al Principat, un any en què l’orquestra nacional ha celebrat els vint-i-cinc primers anys d’existència. El concert, gratuït, se celebrarà dissabte vinent, dia 15, a partir de les 19.30 hores al vestíbul del Consell General.

Els alumnes participants es distribueixen en vuit formacions de cambra que van seleccionades conjuntament pel professorat de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, per la direcció artística de la Fundació ONCA, en mans de Gerard Claret, i pel tutor dels joves intèrprets i violinista de l’ONCA, Jordi Coll, que assumeix aquest rol des que es va posar en marxa la iniciativa.

La proposta musical de cambra, organitzada sota l’aixopluc de la Jonca, la jove orquestra nacional, és un format que es va estrenar la temporada 2015 i que ha aconseguit un bon ressò de públic. S’han creat i organitzat grups de cambra, formats per membres de la Jonca o afins a les activitats de la jove orquestra, tutelats per músics de l’ONCA i amb programes adients a la formació musical dels joves.

Tot el projecte està dirigit per Coll, que és membre de l’ONCA des del 2000 i que en l’actualitat també és director de l’orquestra simfònica i professor de violí al conservatori professional de música de Manresa. Coll va començar la seva formació a l’Escolania de Montserrat, sota la direcció d’Ireneu Segarra, i va continuar al conservatori superior de Barcelona i més tard al de la Haia. Com a professional, ha estat membre de formacions com, per exemple, el Quartet Mondrian i col·laborador de l’OBC del Liceu o la Pablo Sarasate.