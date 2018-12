Els fallaires celebren tres anys de la declaració de la Unesco

Actualitzada 01/12/2018 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

Avui es compleixen tres anys des que el comitè intergovernamental per a la salvaguarda del Patrimoni Immaterial de la Unesco reunit a Namíbia va incloure la festa de les falles del Pirineu a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

En aquest temps, expliquen, han treballat en la preservació i difusió de les falles, amb accions com l’exposició itinerant elaborada conjuntament amb el comitè nacional andorrà per la Unesco (CNAU) i el Govern, al temps que, amb la col·laboració de l’Arxiu d’Etnografia, s’han fet i es fan xerrades sobre la festa en concret i sobre el Patrimoni Cultural Immaterial en general. A banda, es va publicar el llibre Roda el foc del periodista i fallaire Albert Roig, que dilluns vinent serà presentat a la Universitat de Lleida. El llibre explica l’evolució de la festa de les falles a Andorra la Vella des que aquesta va ser recuperada l’any 1987. La presentació s’emmarca en la celebració que fa la càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus.