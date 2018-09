Un total de 240 visitants al 'mapping' de Santa Coloma

Actualitzada 22/09/2018 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

Un total de 1.631 persones van comptabilitzar els diferents equipaments en les propostes de les Jornades europees de patrimoni, que es van celebrar el cap de setmana passat. El videomapatge de l’església de Santa Coloma, que precisament es va estrenar amb motiu d’aquesta celebració, va ser el punt que més atenció va concitar, amb 240 visitants, seguit per la Casa de la Vall (225), del Museu del Tabac (174) i del Santuari de Meritxell (162).

Les xifres altes de participació́ són valorades molt positivament pels promotors de les propostes, tenint en compte que en la majoria de les activitats organitzades es va assolir el ple o s’hi va estar a prop.

A les jornades del patrimoni, com en ocasions anteriors, s’hi van adherir els diferents equipaments museístics de la xarxa nacional, tant els gestionats pel Govern com pels comuns o de propietat privada.

Les jornades de portes obertes s’allarguen fins a finals de mes tant a Santa Coloma com al Museu del Tabac.