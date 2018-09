L'ENA estrena "Les cigonyes venen de Tailàndia"

L'obra es representarà aquesta nit al teatre de les Fontetes de la Massana i dijous vinent a l'Auditori Claror de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 20/09/2018 a les 13:24

Redacció La Massana

L'Escena Nacional d'Andorra estrena aquesta nit (21,30) al teatre de les Fontetes de la Massana l'obra "Les cigonyes venen de Tailàndia", protagonitzada per Xavier Alomà, Boris Cartes, Lara Correa i Laia Riera.

La història comença quan dues germanes i la parella d'una d'aquestes, durant una celebració per un embaràs, decideixen jugar a mentides i veritats, on els altres han d'endevinar quina de les coses és certa. Aquest joc aparentment innocent precipitarà diversos esdeveniments que marcarà el present i futur dels protagonistes.

Dijous vinent, 27 de setembre, la representació es tornarà a dur a terme a l'Auditori Claror, a les 21.30, amb motiu de la 53a Temporada de Teatre.