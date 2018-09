Les faltes i la història

Pompeu Fabra va tancar a Andorra el seu cicle vital “amb coherència”, segons el filòleg i assessor lingüístic Joan Ramon Marina.

Marina, amb el col·leccionista Robert Basart, el també filòleg del DIEC Jaume Salvanyà i el comissari de l’Any Fabra, Jordi Ginebra, va analitzar la tasca del mestre, i sobretot la seva relació amb el Principat, en un cicle de conferències –no gaire concorregut– a la sala d’actes del comú escaldenc.

Les xerrades van servir per posar damunt la taula no sols la relació del lingüista amb el país, sinó –i en això es va centrar Marina– com Andorra havia adoptat –trigat a adoptar, de fet– les propostes de Fabra. Començant per seguir el consell fabrià: “Ara que sembla que podem tenir