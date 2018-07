Amb aires de Quixot

Els Pirineus, com el massís de Montserrat o el relleu d’Olot, van atreure, el segle XIX, un bon nombre de científics europeus. Alguns es van endinsar per les valls d’Andorra, encara que la seva petja estigui esvaïda. Com Patrick William Stuart-Menteath i Fritz Mussbaum.