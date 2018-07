Els 25 participants de la sisena edició de l'Art Camp treballen ja en les seves obres a la Buna

Actualitzada 14/07/2018 a les 07:19

Agències Ordino

Un total de 25 artistes d’arreu del món ja treballen al taller instal·lat a la sala la Buna, a Ordino, en el marc del sisè Art Camp Andorra. La meitat provenen de països europeus, mentre que la resta són arribats d’Amèrica, Àsia i Àfrica. A canvi de l’allotjament, la manutenció i els materials necessaris per treballar, l’artista que visita el Principat ha de deixar tres obres, les quals ha de crear durant aquests dies. La tasca creativa es combina amb altres activitats lúdiques, que els permeten conèixer el país.

Entre els assistents hi ha dues joves andorranes, Ariadna Segura i Ainara Revuelta, estudiants de Belles Arts. Revuelta va manifestar que “és una oportunitat boníssima que ens dona Andorra” i es va mostrar molt contenta de participar-hi, ja que no només aprenen el seu ofici, professió o passió, sinó que també és una oportunitat d’aprendre d’artistes experts i conèixer altres cultures i maneres de pensar. Un d’aquests és Rodolfo Oviedo, que ve del Salvador i que tenia la curiositat, des de fa temps, de conèixer el Principat, ja que un amic que hi havia participat anys abans n’hi ha parlat. Oviedo va definir la iniciativa d’“excepcional” i es va mostrar sorprès de la important activitat cultural que es desenvolupa en un país petit com aquest. “L’artista s’emporta una bona empremta del que és el país”, va assegurar el comissari de l’Art Camp, Faust Campamà.

Divendres vinent se celebrarà la clausura de l’Art Camp als jardins de la Casa d’Areny-Plandolit, juntament amb la inauguració de l’exposició final amb totes les obres dels artistes a la sala la Buna. La mostra es podrà visitar fins al 29 de juliol vinent. Cal recordar que la participació dels artistes es vehicula a través de les comissions nacionals de la Unesco d’arreu.